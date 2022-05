Von Christian Dreßel, München

Die Kampagne Stadtradeln, die sich den Klimaschutz zum Ziel gesetzt hat, geht in eine neue Auflage. Der Landkreis München beteiligt sich in diesem Jahr vom 26. Juni bis zum 16. Juli an der Fahrrad-Aktion. 2021 haben die 29 Kommunen insgesamt 192 Tonnen CO₂ durch die Kampagne eingespart - ein Wert, den die Organisatoren heuer übertreffen wollen. Ihr Anliegen ist es, möglichst viele Menschen für den dauerhaften Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Stadtradeln ist das größte kommunale Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas. Der Kampagne gehören mehr als 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas an.

Bereits zum dritten Mal findet in diesem Jahr gleichzeitig auch das Schulradeln statt. Hierbei werden die fahrradaktivsten Schulen im Landkreis München ermittelt. Mitmachen können nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrkräfte und Eltern. Am Ende des Aktionszeitraums werden die Schulen mit den meisten zurückgelegten Kilometern ausgezeichnet.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die gesammelten Kilometer können tagesaktuell online unter www.stadtradeln.de eingetragen werden. Spätestens eine Woche nach Ende der Aktion sollten sie in dem "Online-Radlkalender" erfasst sein. Die Kommune mit den am meisten gesammelten Kilometern erhält eine Prämie in Höhe von 5000 Euro vom Landkreis München. Interessierte können sich unter www.stadtradeln.de/landkreis-muenchen registrieren und dann entweder ein eigenes Team gründen oder sich einem bereits bestehenden Team anschließen.