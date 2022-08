Von Irmengard Gnau, Planegg

Vom 26. Juni bis 16. Juli haben Menschen im ganzen Landkreis wieder ihr Auto stehen gelassen und sind bewusst mit dem Rad in die Arbeit, zur Ausbildung, zum Einkauf oder zu Freizeitaktivitäten gefahren. Anschließend haben sie diese Fahrten dokumentiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt 1 293 207 Kilometer auf dem Fahrrad kamen in diesen drei Wochen zusammen. Damit liegt der Landkreis München bei der Aktion Stadtradeln 2022 bayernweit auf dem zweiten Platz, nur übertroffen von der Landeshauptstadt. In ganz Deutschland liegt der Landkreis auf Platz 21.

In der landkreisinternen Wertung haben sich die Planegger an die Spitze gesetzt: Mit stolzen 111 632 Kilometern sammelten die 631 Radlerinnen und Radler aus der Würmtal-Gemeinde mehr Kilometer als alle anderen Kommunen; das sind im Durchschnitt beachtliche 10,5 Kilometer pro Gemeindeeinwohner. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die beiden Städte Garching und Unterschleißheim mit 106 344 respektive 104 846 geradelten Kilometern. Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neubiberg legten 89 491 Kilometer auf dem Fahrrad zurück, die Gemeinde Ismaning kommt mit ihren mehr als 380 Teilnehmern auf 86 150 Kilometer und damit den fünften Platz.

Unter den Teams sticht die Schulfamilie des Carl-Orff-Gymnasiums in Unterschleißheim hervor, die gemeinsam mehr als 28 250 Kilometer gesammelt hat, gefolgt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Neubiberger Halbleiterherstellers Infineon mit 26 800 Kilometern und der ebenfalls in Neubiberg angesiedelten Universität der Bundeswehr mit 25 053 Kilometern. Auch ältere Radlerinnen und Radler im Landkreis bewiesen viel Engagement, allen voran die Gruppe "Senioren im Kubiz" aus Unterhaching, die stolze 21 846 Kilometer sammelte. Der Altersdurchschnitt aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer lag dieses Jahr bei 41 Jahren.

Die Aktion Stadtradeln wurde vom Netzwerk Klimabündnis ins Leben gerufen. Das Netzwerk besteht aus verschiedenen Kommunen, die sich 1990 mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, das Klima besser zu schützen. Dazu zählt die Minderung des motorisierten Verkehrs und der Versuch, Menschen zu motivieren, auf andere, weniger Schadstoffe ausstoßende Verkehrsmittel umzusteigen. Um die Begeisterung fürs Fahrradfahren zu unterstützen, fand 2008 zum ersten Mal die Kampagne Stadtradeln statt, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ansprechen soll. Sie alle sind seither jährlich aufgerufen, sich in den Sattel zu schwingen und einige Wochen alle Wege mit dem Fahrrad zu erledigen.

Die fleißigsten Radler werden von einigen Kommunen ausgezeichnet

Durch die direkte Ansprache auch der kommunalpolitisch Aktiven will das Bündnis deren Auge für die Bedürfnisse von Radlerinnen und Radler schärfen und diese dazu motivieren, die Infrastruktur zu verbessern. Das ist laut Fahrradverbänden auch dringend notwendig: Bei einer Umfrage des Bundesverkehrsministeriums 2021 gaben in Großstädten etwa 53 Prozent der Befragten, in Mittelstädten 62 Prozent und in Kleinstädten wie auf dem Land 59 Prozent der Befragten an, dass es in Deutschland insbesondere beim Ausbau von Fahrradwegen Nachholbedarf gebe.

Dass das Fahrrad für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Fortbewegung ist, zeigt auch die Aktion Stadtradeln. Im Landkreis München haben sich heuer insgesamt 6303 Menschen in 435 angemeldeten Teams für die Aktion in den Sattel geschwungen. Auch viele Neueinsteiger durften begrüßt werden. So jubelt die Gemeinde Gräfelfing beispielsweise über "das beste Ergebnis aller Zeiten" - 279 Radlerinnen und Radler in 20 Teams strampelten für die Kommune und erreichten am Ende 61 552 geradelte Kilometer.

Mehrere Kommunen zeichnen ihre fleißigsten Radlerinnen und Radler für das Engagement beim Stadtradeln aus. So feiert etwa der Landkreissieger Planegg am Mittwoch, 3. August, von 17 Uhr an im Foyer des Rathauses eine Siegerehrung. Die Gemeinde Gräfelfing lädt die Team-Kapitäne der fünf bestplatzierten Teams sowie die fünf besten Einzelradler für Mittwoch, 14. September, um 18.15 Uhr in den ersten Stock des Rathauses ein.