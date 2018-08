1. August 2018, 15:51 Uhr SpVgg Unterhaching Freikarten für gute Sportler

Drittligist lädt Schüler zum ersten Heimspiel ein.

Die SpVgg Unterhaching ist mit einem 3:1-Auswärtssieg in Uerdingen perfekt in die neue Drittligasaison gestartet. Zum ersten Heimspiel am Samstag, 4. August, (14 Uhr) lädt der Klub nun alle Unterhachinger Schüler, die im aktuellen Jahreszeugnis in Sport die Note eins oder zwei bekommen haben, umsonst in den Sportpark ein. Freikarten gibt es jeweils für den Schüler selbst und eine Begleitperson. An diesem Donnerstag werden Tickets gegen Vorlage des Zeugnisses zwischen 17 und 18 Uhr im Freibad Unterhaching am Schiffspielplatz verteilt; am Freitag gibt es die Karten zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Geschäftsstelle am Sportpark im Akkreditierungsbüro.