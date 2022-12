Die Albert-und-Margot-Lechner-Stiftung aus Ottobrunn hat der Alzheimer Gesellschaft Landkreis München und dem Hospizkreis Ottobrunn (HKO) jeweils eine Spende in Höhe von 10 000 Euro übergeben. Der Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Demenz mit Sitz in Unterhaching kann das Geld gut gebrauchen. "Das hilft uns in schwierigen Zeiten sehr", teilt die erste Vorsitzende Katja Grebe mit. Nach dem Dämpfer durch die Corona-Pandemie sei der Verein selbst gerade in der Erholungsphase. "Mit dieser großzügigen Spende können wir unsere Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Betreuungs- und Entlastungsangebote im Landkreis sichern, das hilft vielen Menschen mit Demenz und deren Familien", so Grebe. Seit ihrer Gründung vor mehr als zwölf Jahren fördert die Stiftung wohltätige Projekte sowie Institutionen des öffentlichen Gesundheitswesens und der Pflege. Bereits zu Lebzeiten hat das Ehepaar Lechner den Hospizkreis mit Spenden unterstützt.