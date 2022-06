Der 21. Juni ist der längste Tag des Jahres, danach geht die Sonne wieder jeden Tag ein bisschen früher unter. So gesehen ist die Sommersonnwende eigentlich kein Grund zum Feiern. Vielleicht haben die meisten Burschenvereine ihre Sonnwendfeuer deshalb schon am Wochenende zuvor angezündet, die Birker Burschen aus Unterhaching am Samstag, die Dürrnhaarer Burschen aus dem gleichnamigen Ayinger Gemeindeteil sogar schon am Freitag. Wer beides verpasst hat, kann ein ähnliches Spektakel am kommenden Wochenende in Trudering erleben. Der dortige Burschenverein veranstaltet sein Sonnwendfeuer nämlich erst am Samstag, 25. Juni, auf dem Truderinger Festplatz an der Ecke Wasserburger Landstraße und Feldbergstraße. Beginn ist um 15 Uhr.