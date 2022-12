Eine verführerische Melange aus festlichen Barockklängen, Romantik, Salonmusik und Filmmelodien präsentiert das Ensemble Haar bei seinem diesjährigen Silvesterkonzert. Schauplatz der Aufführung ist am Samstag, 31. Dezember, das Gesellschaftshaus des Isar-Amper-Klinikums in Haar.

Das Programm umfasst Werke von Vivaldi über Brahms und Dvořák bis zu Kreißlers "Liebesfreud" und Piazzollas "Resurreccion del Angel" sowie bekannten Stücken amerikanischer Komponisten des 20. Jahrhunderts. "Das Ensemble Haar möchte sein Publikum verzaubern und in eine Stimmung versetzen, in der es trotz aller derzeitigen Sorgen und Probleme entspannt sich vom alten Jahr verabschieden und hoffnungsvoll auf das neue blicken kann", erklärt Ensemble-Sprecher Georg Freitag.

Solisten in Vivaldis Konzert für zwei Violoncelli in g-Moll sind Isabel Schlegel von der Musikhochschule Nürnberg, die schon seit ihrer frühen Jugend im Ensemble Haar spielt, und Klaus Kämper, 15 Jahre Cellist des Cherubini Quartetts, der dem Orchester ebenfalls schon lange verbunden ist; Vivaldis Konzert für zwei Violinen in a-Moll bestreiten als Solisten Alexandra Simons, Stimmführerin der zweiten Geigen, und Winfried Grabe, Geiger und künstlerischer Leiter des Ensembles.

Johannes Brahms' Liebeslieder-Walzer op.52 sowie Antonin Dvořáks "Zwei Walzer" entführen die Zuhörer in den zweiten Teil des Abends, der primär von Salon- und Filmmusik geprägt ist. Fritz Kreislers "Liebesfreud" beschwört die Alt-Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre herauf, Astor Piazzolas "Resurreccion del Angel" die Stimmung eines Armenviertels in Buenos Aires, in dem ein Engel die Seelen der Bewohner heilt. Ein schönes Hörerlebnis dürfte auch die Interpretation vertrauter Filmmusik-Melodien von Leroy Anderson ("Forgotten Dreams"), Henry Mancini ("Moon River") und Harold Arlen ("Over the Rainbow") werden. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse von 18 Uhr an und online im Vorverkauf über www.ensemblehaar.de.