Erneut hat sich auf der Garmischer Autobahn ein schwerer Unfall ereignet: Ein 31-jähriger Geretsrieder zog sich am Montagabend schwere Verletzungen zu, als er mit seinem Sportwagen auf der A 95 bei Icking verunglückte. Laut Polizei war er gegen 18 Uhr in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs und hatte zwischen den Anschlussstellen Schäftlarn und Wolfratshausen zwei Autos überholt, ehe er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die rechte Leitplanke prallte. Dabei wurde der Mann, der alleine im Auto saß, eingeklemmt. Der Verletzte musste von der Feuerwehr mittels Rettungsschere befreit werden. Er wurde nach Polizeiangaben mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden an seinem Auto beziffert die Polizei auf 180 000 Euro. Zudem wurden an der Leitplanke acht Felder und 15 Leitpfosten beschädigt, dieser Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die rechte Fahrbahn war bis 19.30 Uhr gesperrt. Feuerwehren aus Schäftlarn, Hohenschäftlarn und Starnberg waren im Einsatz. Der Unfall ist das zweite schwere Unglück innerhalb von drei Wochen auf der A 95. Anfang September hatte ein 23-Jähriger einen hochmotorisierten Sportwagen zu Schrott gefahren. Das Auto wurde in Stücke gerissen, der Fahrer starb, sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Die A 95 gilt als Rennstrecke, weil hier kein Tempolimit gilt und kaum Lastwagen unterwegts sind.