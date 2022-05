Schlimm genug, wenn die Pest gewütet hat, dachten sich die Münchner Schäffler vor 500 Jahren. Noch schlimmer, wenn man alle Lebensfreude vergisst. Um das zu verhindern, tanzten sie der Überlieferung zufolge in farbenfrohen Gewändern einen aufheiternden Tanz. Schlimm genug war auch die Corona-Pandemie. Deshalb haben die Schäffler ihren Tanz um vier Jahre vorgezogen, um Freude zu verbreiten. Eine der ersten Stationen war am Donnerstag das Landratsamt am Mariahilfplatz.