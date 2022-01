Schwere Kopfverletzungen hat ein Fußgänger erlitten, als er am vergangenen Freitag in Sauerlach unvermittelt auf die Straße trat und von einem Auto erfasst wurde. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 61 Jahre alte Sauerlacher gegen 18 Uhr die Hofoldinger Straße von der Zugspitzstraße kommend überqueren, nutzte dazu aber nicht die unweit entfernte Ampelanlage beziehungsweise die Mittelinsel zur Fußgängerquerung. Als er auf die Fahrbahn trat, wurde er von dem Auto einer 63-jährigen Frau aus Holzkirchen erfasst, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde schließlich auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er gegen die rechte Seite eines weiteren, stehenden Wagens prallte. Der Fußgänger wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Am Auto der Holzkirchnerin entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.