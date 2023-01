Hohenbrunn:Neues Hallenbad öffnet für jedermann

Nach schier endlosen Verzögerungen beim Bau und enormen Kostensteigerungen hat das Riemerlinger Hallenbad in der Gemeinde Hohenbrunn nun auch den öffentlichen Betrieb aufgenommen. Seit Dienstag können Hobbyschwimmer in den neuen Becken des modernen Schwimmbads auf dem Sportcampus ihre Bahnen ziehen. Jeweils dienstags und freitags (20 bis 21.30 Uhr) stehen der Öffentlichkeit zwei Bahnen im 25-Meter-Schwimmbecken zur Verfügung, mittwochs (16 bis 19 Uhr) und sonntags (10 bis 19 Uhr) kann das gesamte Bad samt Lehrschwimmbecken genutzt werden. Der Normaltarif für einen Besuch im Bad beträgt vier Euro, mit Ermäßigung kostet er drei, Kinder zahlen zwei Euro. Eine Zehnerkarte kostet im Normaltarif 36 Euro, Jahreskarten für Erwachsene sind für je 200 Euro erhältlich. Seit November wird das Riemerlinger Bad bereits von Schülerinnen und Schülern der Grundschule und der Carl-Steinmeier-Mittelschule für den Schwimmunterricht genutzt, nun finden auch die Sportler der Riemerlinger Haie wieder ein Zuhause - und zwar ein nicht ganz billiges. Noch vor etwa sechs Jahren hatte die Gemeinde Hohenbrunn mit Baukosten in Höhe von 22 Millionen Euro gerechnet, nun kostet sie das neue Bad um die 27 Millionen Euro.