Der erste Radschnellweg im Landkreis München soll ein smarter sein. Zumindest was die Beleuchtung angeht. Im kommenden Jahr beginnen in Garching die Bauarbeiten an dem ersten Teilabschnitt der Trasse, die einmal vom Zentrum der Landeshauptstadt bis in die Universitätsstadt und nach Unterschleißheim führen soll. Und wenn es dunkel wird, werden die Lichter an der Strecke - auch um Energie zu sparen - durch Bewegungsmelder aktiviert.

Den Bau des ersten etwa 2,8 Kilometer langen Abschnitt innerhalb Garchings hat am Donnerstag der Mobilitätsausschuss des Kreistags auf den Weg gebracht, er reicht von der Kreuzung der Bundesstraßen B 471 und 13 bis zum Parkplatz an der Daimlerstraße und führt am Schleißheimer Kanal und der U-Bahn entlang. Von 2024 an sollen dann die restlichen Bauabschnitte im Norden angegangen werden - bis zum Campus der Technischen Universität. Für den Abschnitt von der Grenze der Landeshauptstadt bis zur Kreuzung der Bundesstraßen, den das Staatliche Bauamt Freising verantwortet, soll im kommenden Jahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Die Trasse von der Kreuzung nach Unterschleißheim befindet sich derzeit in einer Vorplanung, dabei geht es vor allem um die genaue Streckenführung. Landratsstellvertreter Christoph Nadler (Grüne) sagte, es sei erfreulich, dass nach langer Planungszeit endlich etwas vorangehe.