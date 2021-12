Mit einem gehörigen Schrecken ist eine 34-jährige Gautingerin davongekommen, als am Dienstag ein Linienbus in das Heck ihres Autos gekracht ist. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste; niemand wurde verletzt. Die Frau hatte gegen 7.40 Uhr auf der Bahnhofstraße in Planegg in Richtung Westen fahrend verkehrsbedingt bremsen müssen. Der Busfahrer erkannte das laut Polizei zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Die Heckscheibe des Pkw ging zu Bruch. Der Bus wurde an der Front beschädigt. Schaden: etwa 10 000 Euro.