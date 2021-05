Jetzt ist es offiziell: Der Planegger Korbinian Rüger zieht für die SPD im Landkreis München als Direktkandidat in die Bundestagswahl am 26. September. Der 32-Jährige erhielt bei der Bestätigung der Online-Abstimmung per Briefwahl 75 von insgesamt 78 abgegeben Stimmen. Drei Delegierte stimmten mit Nein. Rüger ist somit Nachfolger der noch amtierenden Bundestagsabgeordneten Bela Bach, die nach der für sie enttäuschend verlaufenden Aufstellung der Liste der Bayern-SPD, bei der ihr ein aussichtsreicher Listenplatz verwehrt worden war, ihren Rückzug als Direktkandidatin und aus der Politik angekündigt hatte. Rüger war Kandidat des Unterbezirks München-Land bei der Europawahl 2019, er arbeitet am Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Ethik der Ludwig-Maximilians-Universität. Vor allem die Europa- und Sozialpolitik bezeichnet er als seine Hauptthemenfelder.