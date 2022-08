Von Rainer Rutz, Planegg

"Info-Points als Medium für Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung" - so nennt Planeggs Wirtschaftsbeauftragte Bärbel Zeller die unauffälligen Metall-Stelen mit Bildschirm, die jetzt an etlichen Stellen in Planegg und Martinsried aufgestellt werden sollen. Einen dieser Info-Points gibt es schon: Er steht seit vergangenem Herbst vor dem Edeka-Markt in der Bahnhofstraße in Planegg und wurde in den zurückliegenden Monaten vom Publikum sozusagen getestet.

Im Gemeinderat zeigte sich Bärbel Zeller zwar insgesamt zufrieden damit, wie das moderne Medium von der Bevölkerung angenommen wird - so ganz überzeugt schien sie jedoch noch nicht zu sein. Es habe in einigen Fällen "einen Missbrauch" gegeben, sagte sie. Einige User hatten wohl versucht, über die installierte Suchmaschine an zweifelhafte Inhalte heranzukommen. "Das geht natürlich überhaupt nicht." Als Konsequenz hat die Gemeinde deshalb jetzt den Internet-Zugang gesperrt. Aufgerufen werden können nur noch von der Gemeinde und dem Betreiber eingestellte Inhalte.

Einige User wollten offenbar "nur spielen" oder suchten zweifelhafte Inhalte

Die digitale kleine Litfaßsäule wird allwöchentlich mit neuen Inhalten bestückt, im Bedarfsfall können auch tagesaktuelle Informationen veröffentlicht werden. Das Prinzip laute, die Dinge "im Vorbeigehen zu erfassen", meinte Bärbel Zeller. Dies sei auch ein Angebot an die rund 800 Neubürger Planeggs. Die Lage des Info-Points direkt an der Hauptstraße zum S-Bahnhof sei ideal, erklärte sie. Man habe allerdings immer wieder beobachtet, dass offenbar "einige nur spielen wollen". Dieses Nutzerverhalten sei natürlich nicht Zweck der Sache.

Detailansicht öffnen Voriges Jahr ist die erste Stele in Planegg in Betrieb geganngen, hier mit Sabine Schopp vom Kulturforum, Giuliano Grande und Gerald Röckl von der beauftragten Agentur, Bürgermeister Hermann Nafziger sowie den Mitarbeitern Bärbel Zeller, Mike Maurus und Barbara Reinicke (von links). (Foto: Sabine Mader/Gemeinde Planegg)

Der Info-Point bietet zur Zeit aktuelle Inhalte des Kulturforums Planegg, der Volkshochschule Würmtal oder des Planegger Gemeindearchivs. Als neugieriger Passant darf man sich über Wetterinformationen freuen, Einzelhändler und Dienstleister können den Dienst nutzen und der Planegger Karikaturist Mike Maurus hat sogar einen eigenen Comic geschaffen: "Willy und Paula". Außerdem werden ständig aktualisierte Informationen aus dem Planegger Rathaus mit seinem Chef Hermann Nafziger (CSU) geboten.

Vor allem die Resonanz des Einzelhandels sei "außerordentlich gut", meinte Bärbel Zeller. Die Gemeinde Planegg plant nun langfristig, weitere Info-Points im Gemeindegebiet zu errichten. Der nächste soll bis zum Herbst 2022 nach Martinsried kommen und zwar als "Ort mit der höchsten Frequenz" an den Martinsplatz in der neuen Ortsmitte zwischen dem Spielplatz und dem Café "Vor Ort". Eine weitere digitale Stele ist am Bahnhof Planegg vorgesehen und zwar auf dem Gehsteig der Drogerie Rossmann. Eine Stele kostet rund 15 000 Euro, für den technischen und gestalterischen Support und redaktionelle Arbeiten fallen monatliche Kosten in Höhe von etwa tausend Euro an.