Die bayerischen Themenwochen Strom des Wirtschaftsministeriums beginnen im Landkreis München am Dienstag, 13. Juli, um 18 Uhr mit einer kostenlosen Online-Veranstaltung über die Photovoltaik-Bündelaktion in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Mit der Bündelaktion ermöglicht die Energieagentur Ebersberg-München den Bürgerinnen und Bürgern einer Gemeinde die Planung und den Bau von individuellen Solaranlagen auf dem eigenen Hausdach. Der Vorteil der Aktion liegt in der gebündelten Angebotseinholung und Begleitung durch die Energieagentur, wodurch bessere Konditionen erzielt und Installation schneller umgesetzt werden können. Die Themenwochen finden vom 12. bis 25. Juli statt. Landesweit bieten verschiedene Akteure der Energiewende in dieser Zeit Info-Veranstaltungen an. Am Donnerstag, 15. Juli, um 18 Uhr bietet die Energieagentur einen Vortragsabend zur Photovoltaik in Pullach an. Anmeldungen und Info unter www.energieagentur-ebe-m.de.