Wie hat damals eigentlich alles angefangen? Wie entstand aus dem Nichts unsere Welt? Mit einem Knall, einem Lied, dem Geheul des Kojoten, mit dem Wort eines Schöpfergottes? Hedwig Rost und Jörg Baesecke, die sich als Theaterduo die "Kleinste Bühne der Welt" nennen, gehen in ihrem Programm "Wie die Welt auf die Welt kam" diversen Schöpfungsgeschichten nach. An diesem Freitag, 18. November, präsentieren sie diese im Pfarrsaal Heilig Geist in Pullach, was für die in der Isartalgemeinde lebenden und 2018 mit dem SZ-Tassilo-Preis prämierten Künstler ein Heimspiel ist. Dabei werden Welt-Geburtsmythen auf der Bühne lebendig: Mit Papierobjekten und Naturmaterial, Geige und Küchenrolle, mit Wort und Lied geht es auf eine poetische Reise durch fünf Kontinente, durch Licht und Dunkel, bis zum Anfang der Zeit. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Pfarrbüro (freitags von 9 bis 12 Uhr), per E-Mail an pv-pullach-grosshesselohe@ebmuc.de oder an der Abendkasse.