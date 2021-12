Auch wenn das Geld nicht reicht, können Kinder nun an der Rosmarie-Theobald-Musikschule und der Ballettschule Ottobrunn Unterricht nehmen. Dank einer Spende in Höhe von 10 000 Euro durch Robert Maximilian Helmschrott können die beiden Einrichtungen der Musik, Tanz und Bewegung GmbH von sofort an Stipendien an Kinder und Jugendliche vergeben, denen aus finanziellen Gründen eine musikalische oder tänzerische Ausbildung sonst verwehrt wäre. Helmschrott ist Komponist, ehemaliges Mitglied im Vorstand des Kulturkreises Ottobrunn und trat immer wieder als Sponsor verschiedener Projekte auf. Durch die Stipendien können die jährlichen Unterrichtsgebühren übernommen werden, der Wohnort spielt keine Rolle. Interessenten können sich per E-Mail an die Geschäftsführung wenden unter weber@rtm-ottobrunn.de und jobst@rtm-ottobrunn.de.