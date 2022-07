Von Sprachen bis hin zu Gesundheitskursen - auch im Herbst- und Winterprogramm der Volkshochschule Südost kann man eine bunte Mischung an Angeboten buchen. Von 1. August an steht es unter www.vhs-suedost.de online und können sich Interessierte anmelden. Anders als bisher werden Programmhefte nicht mehr an alle Haushalte verteilt, sondern bisherige Kursbesucher erhalten ein Heft im Briefkasten. Ebenso ist eine Bestellung über die Homepage möglich, zudem liegt das Programmheft von 10. September an an mehreren Verteilstationen aus. Bei Fragen können sich Interessierte telefonisch an die Volkshochschule wenden (089/442 38 90).