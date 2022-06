Ballett oder Modern Dance? Klavier oder doch lieber Gitarre? Wer sich einen Überblick über die Angebote der Musik- und der Ballettschule Ottobrunn, die beide unter dem Dach der Musik, Tanz und Bewegung GmbH stehen, verschaffen will, kann sich bei den Tagen der offenen Tür informieren. Am Freitag, 24. Juni, öffnet die Ballettschule in der Arastraße 2 in Neubiberg von 15 bis 19.30 Uhr ihre Pforten. Interessierte können einen Einblick in die Unterrichtsbereiche von klassischem Ballett über Hip-Hop bis zu Modern Dance gewinnen. Man kann Probestunden für die Schnupperwochen vom 27. Juni bis 22. Juli vereinbaren. Am Samstag, 25. Juni, gibt es für Vorschulkinder ab vier Jahren Schnupperstunden in kreativem Kindertanz. Dafür ist eine Anmeldung bis 23. Juni nötig unter info@ballettschule-ottobrunn.de. Weitere Informationen gibt es unter www.ballettschule-ottobrunn.de.

Am Samstag, 25. Juni, von 11 bis 14 Uhr kann man sich beim Tag der offenen Tür der Rosmarie-Theobald-Musikschule im Haidgraben 1c über deren Angebot informieren. Viele Lehrkräfte werden anwesend sein, um die verschiedenen Fächer vorzustellen und Instrumente ausprobieren zu lassen. Interessierte können auch gleich Probestunden vereinbaren oder sich fürs neue Schuljahr anmelden. Zudem wird es kleine Präsentationen verschiedener Fachbereiche geben. Wer sich vorab informieren will: Unter www.rtm-ottobrunn.de werden in Videos verschiedene Instrumente vorgestellt. Weitere Informationen kann man per E-Mail an info@rtm-ottobrunn.de erfragen.