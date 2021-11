"Ottobrunner Adventstürchen" heißt eine Aktion, mit der die lokalen Betriebe in der Gemeinde unterstützt werden sollen. Bis zum 24. Dezember lockt nun jeden Tag mindestens ein teilnehmendes Geschäft mit einem besonderen Angebot. Idee ist, die Ottobrunnerinnen und Ottobrunner zu motivieren, ihre Weihnachtseinkäufe möglichst im Ort zu erledigen. Organisatorin ist die Wirtschaftsreferentin im Gemeinderat, Susanne Vordermaier (CSU). Sie hat auch dieses Jahr wieder einige Läden fürs Mitmachen gewinnen können. 25 Gewerbetreibende nehmen teil. Unter ihnen sind beispielsweise am 1. Dezember "Fahrrad Sperk", am 7. Dezember "Margit Richter - Dessous & Bademoden" und am 16. Dezember die Buchhandlung Kempter. Teilnehmende Geschäfte erkennt man an einem Christbaum mit roten Schleifen vor dem Laden und einem Plakat im Schaufenster.