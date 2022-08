In der Galerie Lesarts in Deisenhofen wird von Freitag, 2. September, an eine neue Ausstellung präsentiert: Die Münchner Künstlerin Corinna Beelitz zeigt unter dem Titel "Lovely Arts" Arbeiten, die Städte oder Landschaften darstellen: 3D-Pop-Art - collagenhaft erstellte Bilder, gemalt mit Guachefarben, von Hand ausgeschnitten, unterfüttert. Sie sucht sich besonders einprägsame und die Stadt bestimmende Monumente aus und verwandelt diese in ihre kleinen Kunstwerke. So ergibt sich auf kleinem Raum eine fokussierte Wiedergabe des jeweiligen Motivs. Entfernt erinnern ihre Arbeiten von der Technik her an den verstorbenen Pop-Art-Künstler James Rizzi. Die Ausstellung in der Galerie in der Buchhandlung Kempter, Stefanienstraße 1, dauert bis zum 29. September. Eine Gelegenheit, die Künstlerin in der Galerie persönlich kennenzulernen, haben Interessierte am Samstag, 10. September, von 10.30 bis 12.30 Uhr.