Von Annette Jäger, Neuried

Pflegebedürftige Senioren haben in Neuried derzeit keine Chance, einen Platz in einem Heim zu finden. Das nächste Pflegeheim gibt es in Planegg, in Gräfelfing oder in Richtung München. Die Gemeinde Neuried hat jetzt erste Schritte unternommen, eine stationäre Pflegeeinrichtung plus betreutes Wohnen in der Gemeinde zu schaffen. Als Bauplatz kommt die Wiese zwischen Planegger Straße und Lindenallee in Frage. In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst.

Schon seit mehreren Jahren sei er mit der Eigentümergemeinschaft des Grundstücks im Gespräch, sagte Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) auf Anfrage. Jetzt konnten sich die Parteien darauf einigen, auf dem Grundstück Seniorenwohnen und stationäre Pflege mit insgesamt 100 Betten zu entwickeln. Ebenso sollen etwa zwölf bis 16 Wohnungen entstehen. Wer letztendlich Bauherr wird und ein Pflegeheim betreibt, sei noch völlig offen.

Mit dem Bebauungsplan verankert die Gemeinde nun das Vorhaben, hier Seniorenwohnen und Pflege zu verwirklichen. Auch wenn der Gemeinderat mit dem Aufstellungsbeschluss bisher nur eine Absichtserklärung abgegeben hat, sind die Anwohner bereits alarmiert. Schon im Vorfeld des Beschlusses habe es Diskussionen gegeben, sagte Zipfel, der sich über diesen frühen Zeitpunkt der Beschwerde wunderte. "Wir sind ganz am Anfang, es liegt noch nicht mal ein Verkehrskonzept vor", sagte Zipfel. Viele Anwohner befürchteten eine Erschließung des neuen Grundstücks über ihre Wohnstraße, die Lindenallee. Die Gemeinderäte einigten sich laut Zipfel aber darauf, dass die neuen Wohnungen über die Mangfallstraße und das Seniorenwohnen über die Staatstraße zu erreichen sein sollen.