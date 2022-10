Für das selbst gesteckte Ziel, bis 2035 eine klimaneutrale Gemeinde zu sein, müssen die Neurieder den Radverkehr attraktiver gestalten. Über eine Mitgliedschaft bei der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) will sich die Gemeinde Beratung an die Seite holen. Einem Aufnahmeantrag stimmte der Gemeinderat zu. Hand in Hand mit der Mitgliedschaft geht auch die Absicht, das Siegel "fahrradfreundliche Kommune" zu erhalten, das der Verein vergibt. Dabei hat die Gemeinde vier Jahre lang Zeit, die Kriterien für eine fahrradfreundliche Kommune zu erfüllen. Auch der Landkreis München, die Landeshauptstadt München und die beiden anderen Würmtal-Gemeinden Gräfelfing und Planegg sind Mitglied.