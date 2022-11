Sind die Studenten auch zum Studium des Korans und zur Verbreitung von Erdoğans Politik in der Münchner Stadtrandgemeinde? Diese Frage stellen sich Anwohner der Doppelhaushälfte in Neukeferloh.

Von Lydia Wünsch, Grasbrunn

Es ist eine beschauliche Wohngegend im Münchner Osten, in der seit dem 1. Oktober acht Studenten in einer Doppelhaushälfte wohnen. Dies wäre nicht weiter ungewöhnlich, wäre als Mieter nicht der Verein Ditib Südbayern eingetragen. Ditib ist die türkische Kurzform für Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Der Verein ist staatlich anerkannt und gilt mit seinen fast 900 Gemeinden als einflussreichster deutscher Moschee-Verband. Gleichzeitig hat der Verfassungsschutz ein Auge auf dessen Zentrale in Köln-Ehrenfeld geworfen.