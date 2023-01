Wachwechsel an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg: Staatssekretärin Margarethe Sudhoff, Uni-Präsidentin Eva-Maria Kern, Vorgängerin Merith Niehuss und Staatsminister Florian Herrmann (von links).

Ihre Aufgaben als neue Präsidentin der Universität der Bundeswehr in Neubiberg hat Eva-Maria Kern schon am 1. Januar übernommen. Am Donnerstag hat ihr die Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium, Margaretha Sudhof, das Amt bei einer feierlichen Veranstaltung an der Hochschule auch symbolisch übergeben. Die Österreicherin Kern löst die Historikerin Merith Niehuss nach deren 17-jähriger Amtszeit an der Spitze der Universität ab.

Bei dem Festakt zur Amtsübergabe an der Universität sprachen sowohl Florian Herrmann (CSU), der bayerische Staatsminister für Bundesangelegenheiten, als auch Neubibergs Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) Grußworte. Staatssekretärin Sudhof ehrte die bisherige Präsidentin Niehuss mit der Verleihung des Ehrenkreuzes der Bundeswehr in Gold.

Für gute Stimmung sorgte die Bigband der Universität der Bundeswehr mit Songs wie "I'm so excited" von den Pointer Sisters und "In the mood" von Glenn Miller. Eines der Ziele, das sich die neue Uni-Präsidentin nach eigenen Worten für ihre erste Amtszeit vorgenommen hat, ist es, die Universität in der wissenschaftlichen Welt und der Gesellschaft noch stärker sichtbar zu machen.