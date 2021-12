Weil er beim Ausparken offenbar den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang seines Autos verwechselt hat, hat ein 73-Jähriger am Mittwochmorgen in Neubiberg eine 38-jährige Frau und deren zweijährige Tochter angefahren und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, standen Mutter und Kind gegen 9.40 Uhr am Kofferraum ihres Wagens, das an der Friedenstraße in einer Parkbucht abgestellt war. Zeitgleich wollte der Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Auto die dahinter befindliche Parklücke verlassen und fuhr wohl versehentlich vorwärts statt wie geplant rückwärts. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 38-Jährige und ihre Tochter kurzzeitig zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Die Frau wurde dabei leicht, das kleine Mädchen schwer verletzt. Mutter und Tochter wurden vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.