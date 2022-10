Nun müssen die Lehrer des Neubiberger Gymnasiums mit ihren Schülern nicht mehr für den Sportunterricht mit Bussen zu anderen Hallen fahren: Die Dreifachturnhalle ist saniert, die neue, vierte Halle ist am Donnerstag mit einem Festakt ebenfalls offiziell in Betrieb genommen worden. An der Schule kann damit wieder in vollem Umfang Sport getrieben werden. Nach dem Festakt in der neuen Halle wurde ein Ballsporturnier abgehalten. "Es ist eine große Befreiung, dass wir jetzt die Kapazitäten haben", freute sich der stellvertretende Schulleiter Christian Dobmeier über die Eröffnung. "Es ist eine große Bereicherung für uns als Schule." Freuen dürften sich auch die örtlichen Sportvereine, für die die Hallen mit dem anthrazitfarbenen Boden und den hellen Holzwänden ebenfalls freigegeben sind. Der Clou an der neuen Halle: Der Dachbereich kann als Pausenfläche mit Sitzgelegenheiten genutzt werden. Wie der Zweckverband staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München mitteilt, sollen Sanierung und Neubau, für die das Architekturbüro Peck und Daam verantwortlich zeichnet, etwa 13,6 Millionen Euro gekostet haben.