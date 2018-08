23. August 2018, 21:57 Uhr München Wallfahrt auf dem Floß

Es erforderte viel Geschick und viel Kraft, ein Floß durch die reißende Isar zu schiffen. Weil die Passagen nicht ganz ungefährlich waren, war es in früheren Zeiten üblich, die "wunderthätige Mutter Gottes zu Thalkirchen" anzurufen und ihren Beistand zu erflehen. Aus diesen Anfängen entwickelte sich eine Flößerwallfahrt. Diese Tradition will der Maibaumverein Thalkirchen wieder aufleben lassen und führt eine Pilgerfahrt auf den Isar-Wellen durch. Am Sonntag, 2. September, starten am Vormittag drei geschmückte Flöße von Wolfratshausen zur Floßlände Thalkirchen. Die Ankunft an der Zentrallände wird gegen 17 Uhr sein. Wer mitfahren möchte, sollte sich unter der Telefonnummer 089/723 17 22 anmelden. Die Gebühr beträgt 95 Euro und beinhaltet den Bustransfer nach Wolfratshausen, die Floßfahrt mit Musik, Brotzeit und Getränke.