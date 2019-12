Katholisch

Heilig Abend

Im Liebfrauendom beginnt um 21.40 Uhr die musikalische Einstimmung zur Christmette. Um 22 Uhr feiert Kardinal Marx die Christmette und feierliche Bischofsmesse zum Hochfest der Geburt des Herrn, der Domchor singt festliche Musik. Dieser Gottesdienst wird zeitgleich ins Internet übertragen. In St. Michael erklingt um 22 Uhr die Pastoralmesse in G op. 24 von Karl Kempter, begleitet von Chor und Orchester St. Michael, die Predigt hält Pater Karl Kern SJ. In St. Bonifaz wird von 22 Uhr an von den Vocalsolisten musikalisch mit weihnachtlichen Motetten und Orgelmusik eingestimmt, das Pontifikalamt folgt um 22.30 Uhr. Die Bürgersaalkirche lädt für 12 Uhr zur Messe und für 22 Uhr zur Christmette mit der Schubert-Messe in G-Dur ein. Die Christmette mit klassischer Weihnachtsmusik mit Orgel und Trompete wird um 22 Uhr in Heilig Geist gefeiert. Die Predigt "Ich verkünde euch eine große Freude", gehalten von Pater Paul D. Hellmeier OP, beginnt um 20 Uhr in der Theatinerkirche St. Kajetan, begleitet mit Trompete, Orgel und Weihnachtsliedern. In St. Peter wird in der Christmette um 23.15 Uhr die Pastoralmesse von Karl Kempter gesungen. Die Christmette in der Asamkirche St. Johann Nepomuk um 17 Uhr wird musikalisch von Horn und Orgel begleitet. St. Paul lädt um 22 Uhr zur Christmette, in kroatisch um 24 Uhr. Zur Christmette um 22 Uhr in St. Ludwig singt der Chor die Christmette von R. Thomas sowie weihnachtliche Liedsätze und Motetten. In St. Anna beginnt ein weihnachtlicher Festgottesdienst um 17 Uhr, die Christmette folgt um 22 Uhr. Der Philosoph Michael Bordt SJ zelebriert um 22 Uhr in St. Sylvester Altschwabing, begleitet von Weihnachtsliedern und Musik für Streichquintett. An der spielt Orgel Andreas Behrendt.

Erster Weihnachtsfeiertag

In der Messe mit Kardinal Marx im Liebfrauendom um 10 Uhr singt die Junge Domkantorei unter anderem Joseph Haydns Missa Sancti Nicolai. Dieser Gottesdienst wird zeitgleich ins Internet übertragen. Um 17 Uhr folgt eine Pontifikalvesper mit Kardinal Marx, den Domsingknaben und der Mädchenkantorei. Pater Andreas Batlogg SJ zelebriert um 10 Uhr das Hochamt in St. Michael, gesungen wird die Pastoralmesse von Anton Diabelli. In St. Bonifaz erklingt beim Pontifikalamt um 9.30 Uhr die Schubert-Messe in G-Dur. Die Bürgersaalkirche lädt für 9.30 Uhr und 11.30 Uhr zur heiligen Messe. Beim Festhochamt um 10 Uhr in Heilig Geist singt der Kirchenchor die "Pastoralmesse" von Anton Diabelli und das "Transeamus" von Joseph Schnabel sowie "Tolite hostias" von Saint-Saens. Beim Lateinischen Hochamt in der Theatinerkirche St. Kajetan um 10.30 Uhr predigt Pater Christophe Holzer OP, die Vokalkapelle singt eine Mozartmesse. In St. Peter gibt es um 9.30 Uhr ein Lateinisches Festamt mit der Pastoralmesse von Anton Diabelli. Die Asamkirche St. Nepomuk lädt um 10 Uhr zum heiligen Amt. Der Festgottesdienst in St. Paul mit barocken Triosonaten beginnt um 11 Uhr, das Hochamt in St. Ludwig mit Musik von Joseph Haydn und Johann Sebastian Bach um 10 Uhr. Ebenfalls um 10 Uhr feiert St. Anna. Motetten von Heinrich Schütz erklingen um 11 Uhr in St. Sylvester, es predigt der Philosoph Michael Bordt.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

Domdekan Prälat Lorenz Wolf feiert um 10 Uhr den Gottesdienst zum Fest des heiligen Stephanus im Liebfrauendom, zu hören ist die Pastoralmesse von Robert Jones mit der Capella Cathedralis. Beim Hochamt um 9 Uhr in St. Michael wird Franz Schuberts Messe in B-Dur gesungen, es predigt Pater Godehard Brüntrup SJ. St. Bonifaz lädt um 9 Uhr zum Konventamt. Christmas Carols von Benjamin Britten sind im Festgottesdienst um 11.30 Uhr in der Bürgersaalkirche zu hören. Beim Lateinischen Hochamt um 10.30 Uhr in der Theatinerkirche St. Kajetan singt die Vokalkapelle die Missa Brevis in B von Wolfgang Amadeus Mozart. St. Peter zelebriert um 9.30 Uhr ein Lateinisches Amt mit der großen Orgelsolomesse von Joseph Haydn. Um 11 Uhr feiert St. Paul einen Weihnachtsgottesdienst mit dem Instrumentalensemble St. Paul unter der Leitung von Peter Gerhartz. In St. Anna ist im Festgottesdienst um 10 Uhr Mozarts "Spatzenmesse" für Soli, Chor und Orchester unter der Leitung von Angelika Tasler zu hören.

Evangelisch

Heilig Abend

Stadtdekanin Barbara Kittelberger lädt für 17.30 Uhr zur Christvesper mit Mitgliedern des Posaunenchores und des Markus-Chores in St. Markus ein, zuvor findet um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrerin Sabine Geyer statt und um 23 Uhr beginnt die Christnacht mit Hochschulpfarrer Michael Preß. Pfarrer Gottfried von Segnitz lädt für 18 Uhr zur Christvesper mit Trompetenensemble in St. Matthäus ein, um 11.30 Uhr beginnt die Obdachlosenweihnacht und um 16 Uhr die Christvesper mit Pfarrer Thomas Römer und dem Münchner Motettenchor, die Christmette mit Pfarrer Norbert Roth und Vokalmusik der Matthäus-Madrigalisten beginnt um 22 Uhr. In St. Lukas beginnt um 17 Uhr die Christvesper mit Pfarrer Oliver Heinrich und um 23 Uhr die Christmette mit Pfarrer Helmut Gottschling. Pfarrerin Annette Steck predigt um 14.30 Uhr in einem Zwergerlgottesdienst mit Krippenspiel in der Erlöserkirche, um 16 Uhr beginnt ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrer Sebastian Kühnen, um 18 Uhr findet die Christvesper mit Pfarrer Gerson Raabe und um 23 Uhr die Christmette mit Pfarrer Andreas Braveny statt. In der Kreuzkirche beginnt um 17.30 Uhr die Christvesper mit Pfarrer Jochen Wilde, mit Pfarrerin Elke Schwab um 22 Uhr die Christmette statt. In St. Johannes beginnt um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Vikar Reinhard Baust und die Christnacht mit Pfarrer Peter Dölfel beginnt um 23 Uhr. In der Christuskirche finden um 17 Uhr und um 18.30 Uhr die Christvespern mit Pfarrer Ulrich Haberl statt, die Christmette mit Pfarrerin Annette von Kietzell beginnt um 23 Uhr. Pfarrer Philipp Müller lädt für 14.30 Uhr und 16 Uhr zu Familienvespern mit Krippenspiel ein, mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn findet um 17.30 Uhr die Christvesper und um 23 Uhr die Christmette statt. In der Himmelfahrtskirche Sendling beginnt um 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Pfarrerin Stephanie Höhner, um 17 Uhr die Christvesper mit Pfarrerin Christine Glaser und um 23 Uhr die Christmette mit Pfarrer Clemens Monninger. Pfarrerin Sabine Arzberger lädt um 13.30 Uhr zu einem Mini-Maxi Gottesdienst und um 15 Uhr zu einem Familiengottesdienst in die Stephanuskirche ein. In der Gethsemanekirche beginnt um 14 Uhr die Kinderweihnacht und um 15.30 Uhr die Familienweihnacht mit Pfarrer Ralf Honig, um 17 Uhr findet die Christvesper mit Prädikantin Andrea Bliese und um 22 Uhr die Christmette mit Pfarrerin Christine Glaser statt.

Erster Weihnachtsfeiertag

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm predigt um 10 Uhr in einem Festgottesdienst in St. Matthäus, musikalisch gestaltet vom Münchner Motettenchor und dem Residenzorchester. Zur gleichen Zeit beginnt in der Christuskirche ein Fernsehgottesdienst mit Dekan Christoph Jahnel, der live im BR-Fernsehen übertragen wird. Weitere Gottesdienste beginnen um 10 Uhr in der Kreuzkirche mit Pfarrerin Elke Schwab, in der Erlöserkirche mit Pfarrer Sebastian Kühnen, in St. Lukas mit Vikarin Susanne Herms und in St. Johannes mit Vikar Reinhard Baust statt. Pfarrer Olaf Stegmann lädt für 11.15 Uhr zu einem Gottesdienst in St. Markus ein. Mit Pfarrerin Christine Glaser beginnt in der Gethsemanekirche um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst. Pfarrerin Stephanie Höhner predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in der Himmelfahrtskirche Sendling. Zur gleichen Zeit findet in der Passionskirche ein Gottesdienst mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn statt.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

Stadtdekanin Barbara Kittelberger predigt bereits um 10 Uhr in einem Rundfunkgottesdienst zum Christfest in St. Markus; Solisten, der Markus-Chor und Orchester führen eine Kantate "Christen, ätzet diesen Tag" von J. S. Bach auf. Zur gleichen Zeit beginnen Gottesdienste in St. Matthäus mit Pfarrer Norbert Roth, in St. Johannes mit Pfarrerin Eva Forssman und in der Erlöserkirche mit Pfarrer Gerson Raabe. In der Kreuzkirche findet um 18 Uhr ein Gottesdienst mit Diakonin Annkathrin Hausinger statt. Pfarrerin Sabine Arzberger lädt für 9.30 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit der Gemeinde der Christuskirche in die Stephanuskirche ein. Ebenfalls um 9.30 Uhr beginnt in der Gethsemanekirche ein Gottesdienst mit Pfarrer Ralf Honig. Pfarrerin Christine Glaser predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in der Himmelfahrtskirche Sendling. Pfarrerin Bettina-Maria Minth lädt für 11.45 zu einem Singgottesdienst in St. Martin im Glockenbachviertel ein.

Wer über die Feiertage in Not gerät oder jemanden zum Reden braucht, findet in folgenden evangelischen Einrichtungen Hilfe: Die Evangelische Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/111 01 11 erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen. Zudem hat die "Bahnhofsmission", Hauptbahnhof Gleis 11, 24 Stunden und an allen Tagen im Jahr geöffnet.

Weitere katholische und evangelische Gottesdienste im Großraum München finden sich im Internet unter www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste und www.muenchen-evangelisch.de.