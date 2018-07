31. Juli 2018, 22:00 Uhr München Verlosung: Sehnsucht und Gefühl

Um Liebe in allen Facetten geht es in der lateinamerikanischen Musik. Der romantische Bolero, wohl im 19. Jahrhundert in Spanien entstanden, kann sich relativ frei mit Rhythmen wie der Rumba, dem Mambo oder Son verbinden. Sein Zentrum bleibt immer das große Gefühl für die Herzensangelegenheiten des Lebens. Neben Klassikern aus Puerto Rico, Mexiko und Brasilien präsentiert das Duo Pasión in seinem Konzert "Amor y Pasión" neue Boleros und Liebeslieder aus Lateinamerika und München. Das Duo Pasión besteht aus der kolumbianischen Sängerin Helena Sattler-Zárrate und dem Münchner Pianisten und Komponisten Stefan Sattler. Beide gelten als Spezialisten für den lateinamerikanischen Bolero in Deutschland. Wer jeweils zwei Karten für das Konzert am Sonntag, 21. Oktober, 17 Uhr im Gasteig gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 1. August, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: In welchem Land ist der romantische Bolero entstanden? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es über München Ticket oder an der Abendkasse.