Ungedämmte Dächer, zugige Fenster, alte Heizungen - für manche Gebäude ist es höchste Zeit für eine Renovierung. Das neue Gebäudeenergiegesetz liefert dafür die Richtlinien. Wer sich diesbezüglich beraten lassen möchte, kann dies bei der Beratungsstelle Nachhaltigkeit und Energieeffizienz der Bayerischen Architektenkammer, Waisenhausstraße 4, in München tun. Termine können unter Telefon: 13 98 80-80 oder per E-Mail an ben@byak.de vereinbart werden. Die Beratungen sind unabhängig von Herstellern, Produkten und Dienstleistungen. Außerdem gibt an diesem Donnerstag, 3. Dezember, 16 Uhr, die Energieexpertin Hermine Hitzler online einen kurzen Überblick über das neue Gesetz und stellt sich den Fragen des Publikums. Eine Anmeldung ist erforderlich. Näheres unter www.byak-ben.de.