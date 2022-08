Kolumne von Iris Hilberth, Unterhaching

Eigentlich war Gregor Wehnert in der Unterhachinger Gemeinderatsitzung erschienen, um als Leiter des Wasserwerks den Jahresabschluss 2021 vorzulegen. Er referierte über einen rechnerischen Wasserverlust von 2,2 Prozent und darüber, dass ein steuerlicher Mindestgewinn nicht erreicht wurde. Zudem warnte er davor, die Temperatur von Warmwasser aus Energiespargründen abzusenken, weil es sonst Probleme mit den Legionellen geben könnte. Es gibt viel zu tun im Wasserwerk Unterhaching. Offenbar zu viel für zu wenige Leute. Denn am Ende seines Vortrags nutzte Wehnert die Gelegenheit, eine dringende Bitte jenseits des Beschlussvorschlags an das Gremium zu richten: "Wenn Sie jemanden kennen, der sich mit Wasserversorgung auskennt, der soll sich bei uns melden."

Während die Gemeinderatsmitglieder noch intensiv darüber nachdachten, ob ihnen da jemand einfällt, der zufällig auch noch einen Job sucht, erreichte sie bereits die nächste Stellenofferte aus dem Rathaus. Die chronisch unterbesetzte Bauabteilung wollte das Feld nicht dem Wasserwerk überlassen und machte sofort ein eigenes Angebot: "Falls Sie jemanden kennen, der sich mit Hochbau, Tiefbau, Gartenbau auskennt..." Referatsleiter Stefan Lauszat kam gar nicht mehr dazu, die Vorzüge seines Teams zu beschreiben und möglichen Bewerbern die Arbeit im Bereich "Ortsentwicklung, Bauen und Planen" in Unterhaching schmackhaft zu machen, da schritt der Bürgermeister ein.

Vermutlich hat Wolfgang Panzer befürchtet, dass seine Gemeinderatssitzung sich zu einer Casting-Show entwickelt, in der die Abteilungsleiter sich präsentieren und die selten gewordene Spezies der Verwaltungsfachkräfte anschließend die Wahl treffen darf, wo sie anheuert. Vielleicht im Einwohnermeldeamt oder doch lieber bei der Kinderbetreuung, beim Baubetriebshof oder beim Klimaschutz? Heimat, Kultur und Senioren wäre auch nicht schlecht. Oder doch zum freundlichen Herr Lauszat? Bevor nun alle leitenden Angestellten in den Wettbewerb um Unterhachings Next-Top-Verwaltung einstiegen, fasste der Rathauschef das Angebot so zusammen: "Wenn Sie jemanden wissen, der eine Arbeit sucht, der soll sich bei der Gemeinde melden." Bei welcher ist übrigens heutzutage auch egal. Nachbar Oberhaching etwa braucht Verstärkung an der Pforte, im Bauhof, im Rathaus, in den Kindergärten, bei den Baumpflegern...