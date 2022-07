Von Iris Hilberth, Unterhaching

Es gab vor einigen Jahren mal eine Meldung über eine Frau aus Richland im US-Staat Washington, die einen Monat lang Hunde- und Katzenfutter gegessen hat. Nicht aus irgendeiner Not heraus. Es war eine Art PR-Gag, denn Dorothy Hunter war Betreiberin eines Tierfutterladens und wollte beweisen, dass ihre Produkte genauso nahrhaft sind wie normale Lebensmittel aus dem Supermarkt. Sie soll gesagt haben: "Saftiges Katzen-Futter, Sorte Huhn, esse ich direkt aus der Dose." Gehe es um Trockenfutter, dann am liebsten italienische Produkte.

Was Katze und Hund dazu gesagt haben, wurde nicht bekannt. Womöglich haben sie sich revanchiert und in dem Kühlschrank von Frau Hunter bedient. Oder sie sind mit knurrenden Mägen um die leeren Futternäpfe geschlichen. Nach 30 Tagen waren sie sicherlich völlig entkräftet, so wie womöglich die Kühe von Bauer Weidich im thüringischen Dielsdorf, dem jemand drei Mal hintereinander das Stroh vom Hof geklaut hat. Wie die Diebe das gemacht haben, war dem Landwirt auch ein Rätsel, denn ein Strohballen wiegt 250 Kilo.

Die Leute hingegen, die den Unterhachinger Bienen das Futter vor der Nase wegschnappen, haben es etwas leichter, noch dazu bemühen sie sich erst gar nicht, das heimlich zu tun. Die halten einfach am Feldrand am Oberweg mit dem Auto an und pflücken gänzlich ohne Eile die schönsten Blumen vom Blühstreifen. So als wüssten sie nicht, dass dieses Blütenmeer keine Beete zum Selberpflücken sind, wo per Geldeinwurf in eine Kasse bezahlt wird. Diese Saatmischung hat der Landwirt eigens für Insekten ausgesät. Es ist eine Art Hachinger Tisch für hungrige Bienen. Doch die gehen leer aus während die Blütenpracht die Vasen füllt. So werden die Insekten vor dem Feld nun eine Vollbremsung hinlegen, sich verdutzt nach den eben noch blühenden Leckereien umschauen und sich fragen: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?

Womöglich sind das die gleichen Leute, die sich gerne an den Vogelfutterhäuschen bedienen. Da gibt es immer so wohlschmeckende Körner und Sonnenblumenkerne. Von wegen, die Eichhörnchen waren das! Dieser gesunde Meisen-Snack macht sich gut auf grünem Salat. Den wiederum haben sie ganz frech den Schnecken weggenommen.