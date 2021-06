Kolumne von Michael Morosow

Wenn Rehe, Hirsche und Wildschweine nur ein wenig klüger wären, würden sie in der Morgendämmerung keinen Fuß auf eine Lichtung setzen. Tun sie aber immer wieder, weil das taufrische Gras einfach unwiderstehlich duftet und mundet und sie nicht ahnen können, dass der Jägersmann gegenüber auf dem Hochsitz mit geladener Flinte schon seit Sonnenaufgang heimtückisch auf diese Gelegenheit wartet. Dann macht es peng, und wenige Tage darauf wird im näheren Umkreis der Lichtung Wildbraten serviert. Der Waidmann muss nichts befürchten, weil Waldtiere sehr selten zurückschießen. Aber irgendwann, so denkt man, muss es doch selbst dem dümmsten Hirschen im Revier reichen und müssen sich Rachegedanken unter seinem Geweih einnisten.

Es kann sein, dass sich Bambi & Co. in der vergangenen Woche in einem Sauerlacher Waldstück zu einer Siegesfeier getroffen haben. Vom Hochsitz des Jägers sind nur noch wenige Bretter übrig geblieben, und die liegen zersplittert am Boden. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass der Jägerhochsitz von einem der heftigen Gewitterstürmen in der Vorwoche umgeworfen wurde, wie auch mehrere in anderen Revieren. Aber auch der Bürostuhl auf Rollen, auf dem der Jäger sich bequem nach allen Richtungen hatte drehen können, sieht aus, als wäre eine Herde Elefanten auf ihm herumgetrampelt. Rückenlehne, Sitzfläche, Rollen und diverse Einzelteile liegen weit auseinander. Es ist ein Bild der Verwüstung, das sich dem Waldspaziergänger bietet. Vor seinem geistigen Auge spielt sich denn auch die Zerstörungsaktion ab, machen sich mächtige Hirschen über den Stuhl, Wildschweine über Bretter und Balken her. Fast schon bekommt man Mitleid mit dem armen Jäger, dem scheinbar Sturm und rachsüchtige Paarhufer so übel mitgespielt haben.

Dann aber erkennt man, dass sich die Gejagten wenn, dann zu früh gefreut haben. Wenige Meter nur hinter dem Trümmerhaufen ragt, halali, ein nagelneuer Hochsitz aus dem Waldboden, mit einem nagelneuen Bürostuhl auf Rädern und Schießscharten an allen Seiten. Es steht jetzt eins zu eins. Jetzt wären wieder Reh, Hirsch und Wildschwein am Zug.