31. August 2018, 22:16 Uhr Malerei Wasser und Wolken

Stille Wasser. Ein Segelschiff vor einer Wolkenwand. Der Blick durch Schilfgras auf einen ruhigen See oder der Vollmond, der sich im nächtlichen Wasser spiegelt - die Malerin Almut Rollmann lässt sich in ihrer Arbeit gerne von Ideen leiten, die sie von ihren Besuchen bayerischer Seen mitbringt. Von Donnerstag, 6. September, an zeigt sie zahlreiche ihrer Bilder im Neukeferlohrer Kulturcafé in der Ausstellung "Wasser, Seen und mehr...". Rollmann ist schon lange kreativ tätig, unter anderem in den Bereichen Silberschmieden, Töpfern und Glasarbeit. Seit dem Jahr 2000 beschäftigt sie sich vornehmlich mit der Aquarelltechnik, 2012 entdeckte sie ihre Neigung für die Acryltechnik. Die offizielle Vernissage ist erst am Mittwoch, 19. September. Die Ausstellung kann bis 23. November zu den Öffnungszeiten der Gemeindebücherei besucht werden.