Von Udo Watter, Landkreis München

Seit dem Frühjahr 2022 besitzt der Landkreis München eine kleine Bibliothek mit integriertem Musikarchiv. Aufgebaut aus den alten Beständen der Heimatpfleger, befasst sie sich mit der Geschichte des Landkreises und seinen Kommunen, aber auch mit bayerischer Landesgeschichte allgemein. Die Sammlung, die in einem südlichen Seitenflügel des Landratsamtes zu finden ist, umfasst derzeit mehr als tausend Titel - Ortschroniken, kulturgeschichtliche Wochenschriften, historische Handbücher, Notensammlungen oder Liederbücher. Die Bibliothek ist eine reine Präsenzbibliothek, aber für alle Interessierten zugänglich. Wer sich also über die Ortsgeschichte Ayings, Gräfelfings oder Oberschleißheims informieren oder auf die historischen Spuren der Bajuwaren begeben will, der kann die Werke an einem der verfügbaren Arbeitsplätzen studieren.

Anders ist das beim Musikarchiv. "Da Musik nur lebt, wenn sie auch gespielt wird, ist das Ausleihen hier sogar explizit gewünscht", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Landratsamtes. Das Musikarchiv ist in die Bibliothek integriert und soll das musikalische Erbe des Landkreises in Wort und Schrift dokumentieren. Der Schwerpunkt der von Bürgern und Kreisvolksmusikpflegern zusammengestellte Sammlung liegt nicht nur auf der Volksmusik, sondern auch auf Werken der E-Musik sowie der Tanzmusik. Zudem beinhaltet das Archiv Notenwerke für Holzblasinstrumente und klassische Blechinstrumente und weitere Instrumente von der Harfe bis zu Orgel und Geige.

"Der Landkreis München ist bestrebt, die Sammlungen sukzessive zu erweitern und baut derzeit gemeinsam mit dem Kreisvolksmusikpfleger eine Diskografie der Musik aus dem Landkreis auf", heißt es. Musikinteressierte, Studenten oder Schüler können das Archiv besuchen und dort recherchieren. Es gibt auch das Angebot, eines der 13 Leihinstrumente für einige Zeit zum Probespielen auszuleihen. Zur Wahl stehen vor allem typische Instrumente der Volksmusik wie Zither, Hackbrett, Harfe oder Steirische Harmonika.

Eine Terminvereinbarung ist für den Besuch nötig

Für einen Besuch der Landkreisbibliothek und des Musikarchivs ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. "Das hier gesammelte Wissen und Brauchtum soll natürlich auch genutzt werden", hat Kulturreferent Rainer Klier gesagt, als im Frühjahr die Bibliothek ihre Pforten öffnete, "wir wünschen uns kulturelle Interaktion." Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-muenchen.de/themen/freizeit-kultur-sport/kultur/heimatpflege/landkreisbibliothek-und-musikarchiv/