Eine außergewöhnliche Ehrung hat es jetzt im Landratsamt München gegeben: Als erster Mitarbeiter der Behörde erhielt Walter Schuster die höchste Auszeichnung des Landkreises, den Ehrenring, der zuvor überhaupt erst an insgesamt 26 Personen verliehen wurde. Schuster war vor seiner Pensionierung Ende September Leiter des Geschäftsbereichs Bauen, Sicherheit, Kommunales, Verbraucher- und Umweltschutz, Veterinäramt und Gutachterausschuss im Landratsamt und insgesamt mehr als 40 Jahre in der Behörde beschäftigt.

Landrat Christoph Göbel (CSU) würdigte Schuster in seiner Laudatio als "ein Musterbeispiel an Verantwortungsbereitschaft und Pflichtbewusstsein". Er sei "ein Ausnahmebeamter" gewesen, "der immer alle rechtlichen Spielräume ausnutzend nach Lösungen gesucht hat und stets auch für die schwierigsten Fragestellungen einen passenden Weg gefunden hat". Unter anderem wirkte Schuster an Ortsentwicklungsmaßnahmen vieler Kommunen, am Aufbau der Geothermie im Landkreis, der Umnutzung des ehemaligen Flugplatzgeländes zu einem Landschaftspark in den Gemeinden Neubiberg, Ottobrunn und Unterhaching, der baulichen Entwicklung der Burg Schwaneck in Pullach, des Heiner-Janik-Hauses in Oberschleißheim oder auch an der Einrichtung der landkreisweiten Corona-Test- und Impfzentren mit. Auch für die Unterbringung von Geflüchteten in den vergangenen Jahren zeichnete Schuster, der mit drei Landräten und einer Landrätin an der Spitze des Amtes zusammengearbeitet hat, federführend verantwortlich.