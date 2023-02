Die Junge Union (JU) im Landkreis München kritisiert das Auslaufen des Fünf-Minuten-Taktes auf der Buslinie 266 zwischen dem U-Bahnhof Klinikum Großhadern und dem Forschungscampus Martinsried in Planegg. Dieser war Ende Januar eingestellt worden, weil der Freistaat die zusätzlichen Kosten nicht weiter tragen und der Landkreis München nicht einspringen wollte. Innerhalb von zehn Minuten kämen am Klinikum Großhadern drei U-Bahnen an, und die Pendler müssten sich dann in einen Gelenkbus quetschen, kritisiert die JU. Daher fordert der CSU-Nachwuchs, Freistaat und Landkreis müssten die Taktverdichtung "schnellstmöglich" wieder einführen.