Nicht nur die große Weltpolitik kommt zum Informationsaustausch in Form von Gipfeltreffen zusammen, auch auf kommunaler Ebene machen solche Konsultationen Sinn. Deshalb trifft sich der Landrat des Landkreises München im Zwei-Jahres-Rhythmus mit seinen Amtskollegen aus den Landkreisen Esslingen und Leipzig. Zuletzt fand eine solche Zusammenkunft in Leipzig statt, die beiden Gäste-Delegationen aus dem Münchner Umland und aus Baden-Württemberg reisten mit insgesamt rund 50 Personen an.

Im Mittelpunkt der dreitägigen Gespräche standen ähnlich wie beim G-7-Gipfel in Elmau aktuelle Themen wie die gegenwärtige Flüchtlingsproblematik, vor allem die Unterbringung und Integration von Ukrainern, sowie die Aktivitäten der jeweiligen Landkreise zum Klimaschutz. Die Informationen und Diskussionen zur Energiewende und zum Kohleabbau in der Region wurden über eine Exkursion in den Tagebau Schleenhain anschaulich ergänzt. Weitere Programmpunkte waren unter anderem Besuche der Hochwasserschutzanlage in Grimma, der Deponie Cröbern und des kreiseigenen Busunternehmens.

Der nächste Dreiergipfel findet 2024 im Landkreis München statt

"Es ist jedes Mal aufs Neue eine gute und fruchtbare Erfahrung, sich über die Grenzen der Bundesländer hinweg auszutauschen, von den Erfahrungen der anderen zu lernen und selbst Best Practice-Beispiele zu geben", sagte Landrat Christoph Göbel (CSU) - ähnlich wie Kanzler Olaf Scholz über den großen Gipfel - zu seinem Besuch in Leipzig. Gastgeber Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig, vertritt rund 258 000 Bürger, Heinz Eininger repräsentiert den Landkreis Esslingen mit seinen fast 534 000 Menschen. Der Landkreis München hat etwa 350 000 Einwohner. Die Landräte wurden auf ihrer Fahrt von Kreisräten sowie von Fachverantwortlichen aus der Verwaltung begleitet. Nächster Gastgeber des sogenannten Dreiergipfels wird 2024 der Landkreis München sein.