Vier weitere Menschen aus dem Landkreis München sind nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Laut Landratsamt handelt es sich um zwei Männer sowie zwei Frauen im Alter von Ende 70 bis Mitte 90 Jahren. Alle vier sind in einem Krankenhaus gestorben. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Toten im Landkreis seit Pandemiebeginn auf 397. Derweil stagniert die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz auf relativ niedrigem Niveau. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 153,2, am Freitag hatte die Inzidenz noch knapp darunter bei 148,4 gelegen.