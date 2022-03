Aufgrund der anhaltend hohen Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus sind im Landkreis München derzeit so viele Menschen aktuell infiziert wie nie zuvor. Nach etwas mehr als 800 nachgewiesenen Neuinfektion binnen 24 Stunden waren am Freitag 7336 Menschen aktuell betroffen. Diese Entwicklung weiter steigender Fallzahlen spiegelt sich auch in der Sieben-Tage-Inzidenz wider, die offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts zufolge am Freitag bei 1461,9 lag, aufgrund von Nachmeldungen aber rückwirkend erneut weiter nach oben korrigiert werden könnte. Im Schneckentempo geht hingegen die Impfkampagne im Landkreis München weiter, auch der Totimpfstoff des Herstellers Novavax hat daran bisher nichts ändern können. Dieser Entwicklung versucht der Landkreis weiter mit Sonder-Impfaktionen in der Kommunen etwas entgegen zu halten. Alle Termine finden sich auf der Homepage www.landkreis-muenchen.de.