Im Landratsamt läuft die Bearbeitung aufgelaufener positiver Corona-Fälle offenbar auf Hochtouren - dies belegt ein Blick auf die Meldung neuer Infektionszahlen für den Landkreis München. An diesem Dienstag meldet die Behörde 1683 nachgewiesene Ansteckungen nach zuvor 1488 dokumentierten Fällen über das Wochenende. Am Samstag und Sonntag hatte das Landratsamt aufgrund technischer Probleme keine Daten an das Robert-Koch-Institut (RKI) übersandt und zudem darauf hingewiesen, dass mehr als 5000 Fälle noch nicht bearbeitet werden konnten; diese müssen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitsamt nun händisch abgearbeitet werden. Die Probleme bei der Datenerfassung hängen auch damit zusammen, dass Personal abgezogen worden ist, dass im Bereich der Betreuung, Registrierung und Unterbringung Geflüchteter dringend benötigt wird - daher weist das RKI seit Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis aus, die weit an der Realität vorbei geht und deutlich zu tief angesetzt ist. Das Gesundheitsamt schätzt, dass der Wert tatsächlich in etwa bei 2000 liegt.