Deftig und ehrlich, mal witzig, mal nachdenklich, aber immer mit viel Herzblut: In seinem aktuellen Programm "So lang's no geht" gibt der Liedermacher und Kabarettist Roland Hefter bairisch intonierte Lebensweisheiten mit eingängigen Melodien von sich und erzählt von seinen kleineren und größeren Alltagsbeobachtungen - auch unter dem Blickwinkel des "Älterwerdens". Präsentieren wird er es an diesem Donnerstag, 9. Februar, im Hotel Landgasthof Brunnthal. Hefter, der als einer der "Drei Männer - nur mit Gitarre" bekannt wurde und seit 2020 für die SPD im Münchner Stadtrat sitzt, ist ein Künstler, der nicht zuletzt durch seine nahbare Bühnenpräsenz wirkt. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Einlass ist von 18.30 Uhr an (mit Bewirtung). Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Dorfladen Brunnthal sowie telefonisch unter 089/54818181 und online auf www.eventim.de, www.muenchenticket.de oder www.reservix.de.