Umleitung wegen Baustelle am Bahnhof Gronsdorf

Alle, die in der Woche vom 26. September bis 30. September die Unterführung am Gronsdorfer Bahnhof passieren müssen, sollten sich auf Einschränkungen einstellen. Von Montag bis Freitag laufen Arbeiten an der Lärmschutzwand auf der Nordseite der Bahntrasse, um letzte Lücken zu schließen. Dafür wird laut dem Haarer Rathaus die Unterführung von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends für den Verkehr geschlossen. Umleitungen seien beschildert. Auch für Fußgänger und Radfahrerinnen komme es zu Beeinträchtigungen. Der Zugang von der Heimgartenstraße sei nicht möglich. Für jeweils 15 Minuten müsse mehrmals täglich der Tunnel geschlossen werden, um Stahlträger gefahrenfrei auf Gleishöhe zu heben, heißt es aus dem Rathaus. Dies solle größtenteils zwischen den Ankunfts- und Abfahrtszeiten der S-Bahn erfolgen. Die Baufirma habe versichert, dass die Fahrgäste ihre S-Bahn erreichen könnten.