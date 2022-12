Im letzten Monat des Jahres 2022 präsentiert sich der Kunstverein Ottobrunn noch mal auf diversen Ausstellungen: In der vereinseigenen Galerie "Treffpunkt Kunst" ist seit Anfang Dezember die Ausstellung "Spirit d'Acqua" mit Arbeiten von Cinzia Scarpa und Simona Stangalini zu sehen. Scarpa zeigt Aquarelle über das Leben und die Landschaft der Lagune um Venedig, Stangalini eine Kollektion von Autorenschmuck. Die Vernissage wird am Sonntag, 11. Dezember, nachgeholt. Die Jahresausstellung der Kunstvereins-Mitglieder unter dem Motto "Was vom Jahr übrigbleibt" wird an diesem Sonntag, 4. Dezember, im Ottobrunner Rathaus eröffnet. Neben 20 ausstellenden Künstlern gibt es einen Ehrengast: die ukrainische Künstlerin TC Kometa, die den Erlös aus Verkäufen dem Verein "AG Ukrainehilfe" spenden will. Beide Vernissagen beginnen um 11 Uhr. Werke des ersten Vorsitzenden Rainer Binsch sind zudem bis bis 8. Januar in der Ausstellung "Der ewige Kreislauf" im Kulturzentrum Trudering zu sehen.