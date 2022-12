Professionelle Musiker, elaborierter Sound, Lichtshow und Entertainment: Das Kultur- und Kongress-Zentrum Taufkirchen wird an Silvester zum Show- und Partytempel. Dafür spricht nicht nur der Auftritt der österreichischen Partyband Groisz' Choice, die vom Schlagzeuger Werner Groisz geleitet wird, der mehr als zehn Jahre lang in der ORF-Big-Band aktiv war. Unter anderem hat er Musiker wie Udo Jürgens oder Bobby Kimball von Toto begleitet. Als besondere Attraktion wird sich am Samstag, 31. Dezember, zudem eine Casino-Atmosphäre entfalten, die durch Spieltische, einarmige Banditen und dem Auftritt eines Zauberers erreicht werden soll. Die Musik umspannt viele Pop-und Rock-Hits sowie Partyklassiker, es werden freilich auch Melodien und Rhythmen geboten, zu denen man Foxtrott, Walzer und andere Standards tanzen kann. Kulinarisch ist ebenfalls Verführerisches geboten: Es gibt ein Silvester-Büfett. Die Gala beginnt um 19 Uhr. Karten zu 120 Euro plus Gebühren gibt es über die Homepage des Kulturzentrums respektive München-Ticket.