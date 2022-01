Ein Betrunkener hat seinen Wagen in der Nacht zum Freitag an der Sanatoriumsstraße in Krailling sachte in den Straßengraben gesetzt. Ein Passant, der dort in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto vorbeikam, hielt an und schaute nach und informierte schließlich die Polizei. Als eine Streifenbesatzung kurze Zeit später den Pkw kontrollierte, fand sie dort auch den Autofahrer, dessen Atem einen verdächtigen Geruch verströmte. Der 57-Jährige aus Puchheim wurde jedenfalls zum Atemalkoholtest gebeten, der laut Polizeibericht einen deutlich zu hohen Alkoholwert anzeigte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein sichergestellt. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann zu Fuß seinen Weg fortsetzen. Ihn erwarten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie ein längeres Fahrverbot. Der Wagen des 57-Jährigen wurde leicht beschädigt.