Die Blechbläser von "Classic Brass" spielen in der Planegger Waldkirche

Mit einem attraktiven weihnachtlichen Programm wartet das renommierte Blechbläserensemble "Classic Brass" bei seinem Konzert am Freitag, 9. Dezember, in der Waldkirche in Planegg auf. Von "Es ist ein Ros' entsprungen" über Auszüge aus Bachs "Weihnachtsoratorium" und Händels "Messias" werden auch Weihnachtsklassiker wie "Drei Nüsse für Aschenbrödel" von Karel Svoboda erklingen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter Reservix und www.classicbrass.de.