7. März 2019, 21:55 Uhr Konzert Vokalmusik der Moderne

Das A-cappella-Ensemble Quartonal in Ismaning

Ob Ausdrucksstärke, Nuancenreichtum, Phrasierungskunst oder perfekte Intonation - das A-cappella-Ensemble Quartonal ist gute Kritiken gewohnt. Es zählt zu den gefragtesten Vokalensembles hierzulande. Die aus Norddeutschland stammenden jungen Sänger überzeugen bei ihren Konzerten nicht nur mit vielseitigem Repertoire, sondern auch durch ihre Hingabe zum musikalischen Detail und habe sich nicht zuletzt eine humorvolle Performance auf die Fahnen geschrieben.

Am Freitag, 22. März, gastieren sie in Ismaning in der Reihe "Ismaninger Schlosskonzerte ". Die vier präsentieren dort ihr Programm "Another Way", weltliche Vokalmusik der Romantik und Moderne. Ein besonderes Markenzeichen ihrer Arbeit ist zudem der homogene Klang, der ihre Musik jenseits von Epochen- oder Stilgrenzen auszeichnet. Mirko Ludwig (Tenor), Florian Sievers (Tenor), Christoph Behm (Bariton) und Sönke Tams Freier (Bass) haben ihre Wurzeln bei den Chorknaben Uetersen und im Neuen Knabenchor Hamburg. Nach der Gründung des Ensembles 2006 erreichte Quartonal bereits 2010 beim Deutschen Chorwettbewerb in Dortmund den 1. Preis in der Kategorie "Vokalensembles". Mehrere Erfolge bei internationalen Wettbewerben schlossen sich an und ausgedehnte Tourneen, bis nach Taiwan und China. Die Sänger sind regelmäßige Gäste auf Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Musikfest Stuttgart, dem Rheingau Musik Festival oder dem MDR Musiksommer. Das Repertoire der Gruppe deckt einen Großteil des Spektrums ab, welches die A-cappella-Literatur für ihre Besetzung hergibt: Renaissancemadrigale, geistliche und weltliche Männerchorwerke der Romantik bis zu zeitgenössischen Kompositionen und im Besonderen deutsche und plattdeutsche Volkslieder. Quartonal arbeitet regelmäßig mit namhaften Komponisten und Arrangeuren zusammen. Künstlerische Impulse erhielten sie durch die King's Singers. 2013 erschien ihr Debütalbum "Another Way" bei Sony Classical, für welches die Sänger weltliche Musik englischer Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts aufgenommen haben. Das Konzert im Schlosssaal beginnt um 20 Uhr, Reservierung ist möglich über die Musikschule Ismaning (089/37 06 35 62 00).