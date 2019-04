5. April 2019, 21:41 Uhr Konzert Sinfonische Offensive

Unter dem Namen SON-Akademie, was so viel wie "Sinfonische Offensive Neubiberg" bedeutet, präsentiert an diesem Samstag, ein neues Kammerorchester in der Grundschule der Gemeinde sein erstes Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von Mozarts Klarinettenkonzert sowie seine Sinfonie Nr. 34, Haydns zweite Sinfonie, das Orgelkonzert in B-Dur von Händel sowie Telemanns Konzert für drei Trompeten und Orchester. Der Initiator und Gründer des Ensembles Franz Schuhbeck unterrichtet seit mehr als 20 Jahren am Gymnasium Neubiberg, leitet dort die Bigband und das Orchester. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.